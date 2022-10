Ronda Rousey | “Corbin sottovalutato | fa mosse incredibili e nessuno gli rende mai merito”

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ritiene che il lavoro di Happysul ring sia, come ha recentemente svelato durante una delle sue dirette stremaing. Durante una live su YouTube alla fine del mese scorso, allaè stato chiesto chi secondo lei avesse la migliore finisher di wrestling di tutti i tempi. Non ha fatto il nome di una persona in particolare, ma ha detto che ledinon ricevono il credito che meritano. “Qual è la mia finisher di wrestling preferita di tutti i tempi?”, ha detto la. “Di tutti i tempi, è difficile. Ma sapete chi, secondo me, ha una serie die non riceve abbastanza credito per quanto sono belle, è Baron”. Con l’avvento ...

... RZA del Wu - Tang Clan ha scritto in The Tao of Wu che " Dragon Ball Z racconta il viaggio dell'uomo nero in America"; Denzel Curry ha detto che Goku e Gesù per lui pari sono;più di ...Ovviamente i contratti milionari made in Usa come quelli di, Becky Lynch , Charlotte Flair , Sasha Banks o Paige , non esistono in Italia. Ma le nostre atlete riescono comunque a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ronda Rousey aveva proposto un'idea alla WWE per Extreme Rules che è stata scartata poiché troppo simile ad un qualcosa fatto dalla AEW.