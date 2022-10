(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Ieriin direzione nazionale ha fatto una. 'Non abbiamo parlato con gli italiani che non ce la fanno. Questo è il punto principale del nostro problema'. Molto giusto. Tanto più che avevamo anche buoni argomenti per parlarci, come l'per i figli, l'allargamento dei beneficiari della cassa integrazione, gli aumenti in busta paga derivanti dalla rimodulazione dell'Irpef. Tutte cose volute e realizzate dal Pd, ma di cui la campagna elettorale nazionale non ha quasi mai parlato". Così Stefanodel Pd.

La Svolta

...parenti delle vittime Genova " Il collegio del tribunale di Genova presieduto dal giudiceha ...delle vittime che non hanno accettato i risarcimenti (l'unica è la famiglia Possetti) un...Il candidato alla Camera del Partito Democratico Stefanorisponde all'allarme lanciato ieri dalla Caritas diocesana di Torino. Priorità sonounico per i figli, politiche attive del lavoro, salario minimo, diritto alla formazione, lotta al ... Ultimo'ora: Pd: Lepri, 'su assegno unico giusta autocritica Letta' Tanto più che avevamo anche buoni argomenti per parlarci, come l'assegno unico per i figli ... la campagna elettorale nazionale non ha quasi mai parlato". Così Stefano Lepri del Pd.