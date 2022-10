Paola Barale fa coming out? La showgirl spiazza tutti | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022)e il sesso. Lae conduttrice è pronta per la nuova avventura sulla pista di Ballando con le stelle insieme a un cast d’eccezione e a poche ore dal debutto nel talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci si è raccontata anche nel suo lato più intimo in un’intervista al settimanale F. 55 portati benissimo,è single da anni ma questo non sembra pesare sulla sua felicità. La sua vita intima è movimentata e in attesa di una relazione stabile ha confessato di divertirsi. “Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”, ha confidato. Leggi anche: “Perché sono sparita dalla tv”.svela finalmente il motivo: il pubblico ora lo ...