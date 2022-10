Nobel per la Pace 2022 al bielorusso Ales Bialiatski e a due Ong per i diritti umani | la russa Memorial e l’ucraina Center for Civil Liberties

Oslo, 07 ottobre 2022 Ales Bialiatski, Memorial e al Centrole libertà civili ucraino sono i vincitori del Premiola Pace del 2022. Ecco l'annuncio. /PrizeIscriviti subito È la settimana dei: i nomi e le storie delle scoperte premiate Come prenotare la quarta dose di vaccino contro Covid - 19, regioneregione Su Prime Video c è gli Gli ...Premiate con l'attivista bielorusso, in carcere, anche l'ong russa Memorial e quella ucraina Center for Civil Liberties, per «l'impegno per i diritti e contro gli abusi di potere» ...Con l'inizio della guerra in Ucraina è cominciata la nostra collaborazione con Memorial Italia, ramo italiano del network della ong russa, a cui vanno le ...