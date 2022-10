Mengoni | ' Musica libera | questione di Pelle' - Magazine - quotidiano net

Il ritorno di Marco con il secondo capitolo del progetto Materia: 'Un disco vissuto come le rughe e le cicatrici che sono le nostre belle ...E anche se certi pezzi potrebbe cantarli Marco, altri ricordano Diodato, e qualcosa di ... A chiedergli che cosa vuole fare con larisponde con un aneddoto: "Dopo aver ascoltato una mia ...In concomitanza del progetto, è partito anche il tour nei palazzetti di Mengoni già tutto sold out. Il cantautore tornerà anche negli stadi ...Amazon Music è al fianco di Marco Mengoni per festeggiare la pubblicazione del nuovo album ‘MATERIA (Pelle)’. Il progetto discografico, seconda tappa della trilogia ‘MATERIA’, diventa un’esperienza ...