LIVE Virtus Bologna-Monaco 10-9 basket | Eurolega in DIRETTA | si lotta punto a punto | Jaiteh sugli scudi per i bianconeri

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-11 Donte Hall inchioda in schiacciata, contro-sorpasso per i monegaschi! 10-9 1/2 per Jordan Mickey ai liberi, +1 delle V-nere! 9-9 Daniel Hackett rimette tutto in parità! 7-9 Ancora Motiejunas a segno, +2! 7-7 Pareggiano i monegaschi con John Brown III si! 7-5 Lay-up perfetto di Lundberg, altro vantaggio dei! 5-5 Motiejunas da due, altro pareggio del! 5-3 Segna solo il centro transalpino, nuovo +2! 3-3 Mike James dall’angolo pareggia subito i conti! 3-0 1/2 per il numero 14, altroper i...