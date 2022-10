La rete dei 10mila disobbedienti | “Rincari ingiusti | noi non paghiamo”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono quasiin tutta Italia, vengono dal terzo settore, da associazioni ambientaliste o partiti di sinistra, credono che il rincaro dei prezzi delle bollette sia la punta dell’iceberg di processi speculativi e clima alteranti che potevano essere fermati prima della crisi del gas, e hanno deciso di non pagare le bollette come strumento di protesta e pressione sul governo: sono i cittadini della“Noi Non”, un gruppo che si è organizzato su spinta del movimento britannico “Don’t pay” e delle altre proteste nate in Francia e in Germania per opporsi all’aumento dei costi di luce e gas. Secondo gli attivisti, già presente in 10 Regioni, il carovita non può ricadere sulle spalle della gente comune, non solo per l’impatto sul reddito medio di un cittadino, ma anche per ragioni etiche e politiche: l’aumento esponenziale dei ...

Luigi Ciotti - Presidente Libera e Gruppo Abele ; Maura Cossutta - Presidente Casa Internazionale delle Donne ; Giuseppe De Marzo - Coordinatore nazionaleNumeri Pari ; Federico Dolce - ...

La Rete Disarmo frena: «Su quella data ancora nessuna decisione, saremo nelle piazze il week end del 21 ottobre». Il presidente Cinque stelle rilancia e accusa gli altri partiti di non lavorare a un'i ...