La lunga Direzione del Pd Letta prova a salvare il partito ' Mai più un governissimo'

(Di venerdì 7 ottobre 2022) 'Il simbolo non si tocca, segretario in marzo, elezioni anticipate quando il governo cadrà'. L'appello a non trasformare il congresso nel referendum Calenda - Conte. Ma è già ...

'Il simbolo non si tocca, segretario in marzo, elezioni anticipate quando il governo cadrà'. L'appello a non trasformare il congresso nel referendum Calenda - Conte. Ma è già ...Il voto della, in ogni caso, blinda la linea Letta in vista del passaggio parlamentare. ... in grado di contrastare un governo guidato da una donna giovane, sebbene con unamilitanza ..."Il simbolo non si tocca, segretario in marzo, elezioni anticipate quando il governo cadrà". L’appello a non trasformare il congresso nel referendum Calenda-Conte. Ma è già scontro ...Una direzione del partito lunga dieci ore all’insegna del «chi siamo cosa vogliamo» e delle ragioni della sconfitta di cinque anni fa ...