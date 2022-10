Inter | Antonello | “La pandemia ha accentuato problemi già presenti | i grandi club hanno sofferto”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’amministratore delegato dell’, Alessandro, nel corso del Wired Next Fest, ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio italiano: “Lanon ha fatto altro che accentuare dei fattori giànel sistema del calcio. Isono quelli chedi più. Bisogna cercare di coniugare la sostenibilità finanziaria e la competitività sul campo. Quando ci sono momenti di difficoltà questi due fattori devono convivere. Abbiamo siglato un accordo con la Uefa, non possiamo pensare di avere un sistema che perde 3 milioni e mezzo al giorno. Siamo al lavoro per il nuovo stadio, che è fondamentale ma c’è bisogno anche di unvento della Lega. Il nostro progetto di sviluppo non guarda solo al ...

Commenta per primo Alessandro, ad corporate dell', ha parlato sul palco del Wired Next Fest di Milano: queste le sue dichiarazioni raccolte da Wired.it: 'La pandemia ha accentuato fattori già presenti nel sistema ...... soprattutto per il venir meno degli introiti da stadio - esordisce così sul palco del Wired Next Fest di Milano Alessandro, amministratore delegato corporate dell, parlando della ...Intervenuto suul palco del Wired Next Fest di Milano Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, ha parlato così ...Un vecchio obiettivo estivo dell'Inter ha ancora il futuro incerto. Il destino di Chalobah potrebbe cambiare a gennaio: occhio alla Serie A ...