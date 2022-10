Il Governo Draghi vara la Strategia nazionale per i diritti Lgbt+ E scatena l’ira di Fratelli d’Italia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ilha approvato laper imandando su tutte le furie la premier in pectore Giorgia Meloni e il gruppo politico che rappresenta. Illaper iIlhato la “”: la misura è stata discussa e adottata nel Consiglio dei ministri che si è tenuto mercoledì 5 ottobre e si traduce in un piano che avrà validità fino al 2025. Laprevede una serie di azioni “vincolanti” che dovranno essere intraprese nel prossimo ...

Funzione Pubblica

... che metteva in discussione il ruolo della politica comedel fatto economico e procedeva ... E sta facendo capire alla Meloni che il suo destino è fare come..."organizzare una manifestazione nazionale che dia finalmente voce a quella maggioranza del popolo italiano che non si riconosce nelle pratiche belliciste che hanno caratterizzato ile ... Venezia, Brunetta: "Il Governo Draghi ha ridato centralità alla più antica città del futuro" Ha ricordato il presidente di FdI. “Non mi pare che ci sia uno scontro (con il primo ministro Mario Draghi sul Pnrr), però il governo scrive nella Nadef (Nota di aggiornamento al documento economia e ...La stagione del governo Draghi finisce con uno scontro sulla lotta alle droghe, fra il ministro uscente - la 5 stelle Fabiana Dadone - e il centrodestra, che si oppone all'idea di approvare in tutta f ...