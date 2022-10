CIAR | Crugnola e Ometto campioni italiani rally 2022

Occhi puntati anche sulla Skoda Fabia di Damiano De Tommaso , chiamato a concludere ilal secondo posto assoluto alle spalle di: vero che l'isprese ha lottato a lungo per il titolo ma ...Nello shakedown disputato in mattinata, il miglior tempo è stato proprio dicon 1:24.1, secondo Basso staccato di un secondo. VEDI ANCHE2022: la classifica piloti del Campionato ...La coppia della Citroën vince la Power Stage e prende i 3 punti che chiudono matematicamente i giochi, con De Tommaso che non va oltre il quarto posto della categoria. Parte bene Basso, secondo davant ...Non bisogna aspettare la fine del Rally Due Valli, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 che si concluderà domani, per conoscere il nome dei vincitori del CIAR: ad And ...