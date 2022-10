Catania | anziano muore dopo rapina subita in casa | fermato 27enne

(Di venerdì 7 ottobre 2022), 7 ott. (Adnkronos) - Unè statodai Carabinieri di, coadiuvati da quelli della compagnia di Palagonia. Il giovane è gravemente indiziato dellacommessa nella notte tra i 4 e il 5 settembre scorso, nei confronti dell'83enne Salvatore Laudani all'interno della propria abitazione nel Comune di Castel di Iudica. In seguito alla, l'lo scorso 9 settembre è morto, in conseguenza delle violente percosse subite. Le complesse e serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, hanno consentito ai militari dell'Arma di risalire altore, cittadino romeno, anche grazie a una traccia di dna estratta da una bottiglia di birra, che lo stesso si era portato con sé. Il giovane è stato ...

