Caro bollette | la proposta di TPI | ecco come lo Stato può intervenire senza aumentare il debito pubblico

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Non ci eravamo più abituati, all’inflazione. Negli ultimi vent’anni, fra la stabilità dell’Euro e una recessione che ha tramortito la propensione generale all’acquisto, quasi mai i prezzi al consumo in Italia erano aumentati oltre la soglia del 2%, definita «ottimale» dalle banche centrali. Anzi, per lungo tempo si è combattuto il fenomeno opposto: la deflazione, ossia il calo dei prezzi causato da una contrazione dell’economia. Da ormai un anno invece l’inflazione ha ripreso a galoppare. Sempre più forte. Troppo. Fino a raggiungere ritmi che non si vedevano dai primi anni Ottanta. Lo scorso, settembre secondo l’Istat, l’indice dei prezzi al consumo ha fatto segnare un aumento dell’8,9% su base annua, un exploit a cui non stanno corrispondendo incrementi di pari misura sul fronte dei salari. Comprare beni essenzialiil pane oggi è molto più costoso di quanto fosse ...