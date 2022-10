Agenzia ANSA

Ilha deciso l'ingresso nel Paese a 10.000 funzionari iraniani in risposta alla repressione violenta delle proteste da parte di Teheran. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau ...... però, tenere una parte (o buona parte) della propria ricchezza all'estero Nulla lo, purché ... Emirati Arabi Uniti; Guernsey; Regno Unito; Taiwan; Germania; Panama; Thailandia; Malta;; ... Canada vieta l'ingresso a 10.000 funzionari iraniani - Nord America Il Canada ha deciso l'ingresso nel Paese a 10.000 funzionari iraniani in risposta alla repressione violenta delle proteste da parte di Teheran. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau defi ...Amazon ha linee guida particolarmente severe per le pubblicità di alcolici, tanto da vietarle del tutto negli USA, Canada e altri Paesi.