Biden | Putin senza vie d' uscita Minaccia atomica reale Adesso rischiamo veramente l' Armageddon nucleare

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La guerra in Ucraina ogni giorno che passa rischia di trasformarsi sempre di più in un conflitto mondiale.a confermare la drammaticità della situazione arrivano anche le parole di Joee fanno tremare il mondo. Il rischio di un “” è arrivato ai massimi livelli dai tempi della crisi di Cuba del 1962. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, parlando a un evento in serata organizzato per la raccolta fondi per i Democratici. Ladel presidente russo Vladimir, ha aggiunto, è"perché quella militare si sta rivelando deludente”. Segui su affaritaliani.it