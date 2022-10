Arsenal | Arteta | “Possiamo migliorare | se giocassero dei robot sarebbe più facile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Non sono qui per giudicare il Liverpool. Quello che hanno fatto negli ultimi 5 anni non ha bisogno di presentazioni, sono stati lì a lottare in ogni singola competizione. È una partita entusiasmante contro una squadra top, dovremo essere al nostro meglio. Dovremo dimostrare di aver alzato il nostro livello e di potercela giocare”. Così Mikel, allenatore dell’, alla vigilia del big match contro il Liverpool: “Sono felice e orgoglioso che sia cambiato il trend e dell’atmosfera che si è venuta a creare. Ma guardando a dove vogliamo arrivare, ancora non ci si siamo. Il modo in cui misuri i successi è vincere dei trofei ma bisogna anche tenere conto di dove eravamo e di come fosse disunito l’ambiente. Se siamo dove siamo ora il merito è di tutti”. Sulle tante partite ravvicinate: “Sono cosciente cheessere molto ...