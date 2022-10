Billy Baron ha la mano rovente | gli highlights di Asvel - Milano

Comincia con una vittoria l'avventura in Eurolega dell'Olimpia Milano: sul campo dell'Asvel la squadra di Messina vince 69 - 62 ...L'anima della rimonta è capitan Melli (16 con 6/10 dal campo), ma i canestri decisivi portano la firma die Kevin Pangos. Eurolega 2022 - 23 Dove vedere in tv Olimpia Milano, Virtus ...L’anima della rimonta è capitan Melli (16 con 6/10 dal campo), ma i canestri decisivi portano la firma di Billy Baron e Kevin Pangos. La guardia ex Zenit è infallibile dall’arco (4/4 da 3 e 18 punti ...Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Villeurbanne: “E’ stato un grande successo per noi, qui non è mai facile soprattutto a inizio stagione.