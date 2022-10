Ucraina: Russia annuncia 'massima allerta terroristica' in Crimea (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha annunciato lo stato di massima allerta terroristica nella penisola di Crimea annessa dalla Russia nel 2014. Patrushev ha indicato che "ci sono una serie di installazioni potenzialmente pericolose che non dispongono di protezione fisica o apparecchiature di sicurezza tecnica" e ha chiesto alle autorità locali di "eliminare immediatamente le carenze esistenti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, hato lo stato dinella penisola diannessa dallanel 2014. Patrushev ha indicato che "ci sono una serie di installazioni potenzialmente pericolose che non dispongono di protezione fisica o apparecchiature di sicurezza tecnica" e ha chiesto alle autorità locali di "eliminare immediatamente le carenze esistenti".

