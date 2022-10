Ucraina | deputato russo | basta mentire sul fronte ' Nostri villaggi distrutti'

Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa: 'La gente non è stupida e vede che non vogliamo dirle nemmeno una parte della verità. Il nemico ora è sulla nostra ...Il presidente russo spiega che le annessioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia 'non verranno messi in ...C’è la guerra in Ucraina, minacce nucleari arrivano anche dal Pacifico ... tramortito da sondaggi che danno i laburisti in enorme vantaggio: se continua così, «i deputati non se ne staranno con le ...Kiev, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'Ucraina ha presentato fino 176 denunce per crimini di guerra contro soldati russi, secondo il procuratore generale del Paese Andri Kostin. Lo ha ...