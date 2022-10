Tris di tecnici per la Salute | i nomi in ballo E spunta Crosetto super-ministro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si gioca sugli equilibri tra i partiti della maggioranza il governo di centrodestra che sta per nascere. A guidarlo Giorgia Meloni mentre si discute die ruoli. Nel consiglio federale di ieri sono emersi i dicasteri ambiti dalla Lega come Interno, Infrastrutture, Turismo, Disabilità, Affari regionali ma secondo un retroscena del Corriere della sera la richiesta del Viminale potrebbe avere ragioni tattiche "per poi puntare su altro". In ogni caso, i"papabili" del Carroccio, oltre a quello del leader Matteo Salvini, sono Gian Marco Centinaio (Agricoltura), Edoardo Rixi (Infrastrutture), Erika Stefani (Affari regionali). Per quanto riguarda Forza Italia, Antonio Tajani è "sempre in corsa per un ministero di peso, gli Esteri o la Difesa", tra idel partito di Silvio Berlusconi che potrebbero avere un dicastero si ...