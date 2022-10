Sondaggi Demopolis | Fdi sfonda tra gli ex M5S ed ex Lega

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Anche l’Istitutoha condotto un’analisi dei flussi elettorali. In particolare si è concentrato sulla provenienza del consenso di Fratelli d’Italia. Ebbene: degli oltre 7 milioni di elettori che hanno dato la loro preferenza al partito di Giorgia Meloni, “18 su 100 avevano già votato Fratelli d’Italia alle ultime Politiche”. Gli altri sono arrivati principalmente dall’area di centro destra (33 elettori su 100 dallae 12 su 100 da FI) ma anche dal Movimento 5 Stelle (30 su 100). Giorgia Meloni ha vinto anche perché è risultata la più convincente tra i leader politici in corsa (33%). Il secondo è Giuseppe Conte (18%). Staccati tutti gli altri da Calenda (9%), a Berlusconi (5%) mentre Letta chiude in ultima posizione (4%). Sulla scelta di voto degli italiani ha inciso soprattutto il partito e il suo leader (84%) meno il ...

