Roma | Mourinho | “Belotti e Abraham possono giocare in coppia Dybala ci sarà”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il tecnico della, José, ha parlato alla vigilia della terza partita della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023 contro il Real Betis: “Sono una squadra molto difficile da affrontare: hanno vinto un trofeo in Spagna e sappiamo quanto è difficile se non sei una delle prime tre squadre. Sono ben allenati e hanno giocatori di qualità. I 70000 tifosi dovranno spingerci verso la vittoria perché ciun grande pubblico anche a Siviglia. Mi fido dei miei giocatori“. Sui rientri di Pellegrini e: “sta molto bene e giocherà sicuramente. Pellegrini? Se lui dice no vuol dire che non è disponibile: è un ragazzo maturo, aspetto la sua parola per schierarlo o meno, vale più di quella dei medici”. Sulla possibile...