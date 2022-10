Post-Covid | come e quanto interessa mente e psiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quando si parla diumi di-19, il pensiero corre subito alla stanchezza, alle difficoltà di respiro, ai tanti fastidi che possono permanere anche a distanza di mesi dall’infezione da Sars-CoV-2. Ma diventa difficile ragionare in termini di impatto sulla. Ora una ricerca italiana fa luce su questo tema e propone dati che preoccupano. Il-19 fa aumentare di oltre il 10% i sintomi di disturbi psichiatrici nei dodici mesi successivi alla malattia. E del 20% altri segnalimancanza di concentrazione e attenzione. Non solo. Mentre tutti gli altri sintomi dell’infezione da Coronavirus diminuiscono a un anno dal contagio, aumentano invece depressione, ansia e insonnia. I problemi vengono dopo-19 Queste osservazioni vengono dal primo studio prospettico condotto in ...

L'obiettivo era di esaminare in tutti i pazienti (ricoverati e ambulatoriali) i sintomi di salute mentale associati al- 19, con le relative cause, in un periodo di dodici mesi dall'esordio ...