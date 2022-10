Globalist.it

A Bersani è arrivata la risposta di Dario, senatore del Pd. "Caro Bersani ti sbagli. Con lo slogan "basta primarie" non si fa un partito nuovo e più largo. Come dimostrato anche da tante ...... ha spiegato il senatore Dario, "il contrassegno del Pd, recante un riferimento a Siamo ... A chi gli chiede se c'è disponibilità ad accogliere Azione"noi ci siamo. E siamo disponibili ... Parrini (Pd) risponde a Bersani: “Le primarie sono ossigeno, giù le mani dalle primarie” «Caro Bersani ti sbagli. Con lo slogan «basta primarie» non si fa un partito nuovo e più largo. Le primarie sono ossigeno politico. Sì al partito aperto. No al partito chiuso. Giù le mani dalle primar ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...