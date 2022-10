Paradiso delle signore anticipazioni: arriva la tv nel grande magazzino (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la soap opera che va in onda sulla Rai da anni. Anche oggi, 4 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del nostro amato Paradiso delle signore che riesce a tenerci incollati al piccolo schermo ormai da ben 7 stagioni. Sono state una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la soap opera che va in onda sulla Rai da anni. Anche oggi, 4 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del nostro amatoche riesce a tenerci incollati al piccolo schermo ormai da ben 7 stagioni. Sono state una L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 4 Ottobre - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 5 ottobre 2022: Stefania tradisce Marco - bigeli_r6 : @krypton_r6 BIGELLAKRYPTON si ritira con tutti i derby GZ vinti e raggiunge ErVongola nel paradiso delle thunt - giorgiomaresi : @Sax7374 Non hai calcolato che io le Coppe non le gioco quindi..........poi mettici anche che continuano a sparire… - giveemhell_emy : la tinta che ho in testa ha il profumo delle caramelle, io sto in paradiso -