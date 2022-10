Nordcorea | Usa e Sudcorea lanciano 4 missili al largo penisola coreana

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Seul, 5 ott. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattroaldella costa orientale della, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicina Corea del Nord , che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma di test sulle armi. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione con un'esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15Kno che ha sparato due munizioni aria-superficie contro un bersaglio virtuale in un poligono di tiro a ovest della ...

