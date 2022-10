Napoli, Spalletti: ‘Bella vittoria, ma una partita non cambia la vita. Raspadori-Osimhen? Chi lavora bene trova spazio’ | Champions League (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 23:46:00 Arrivano conferme: Un successo enorme del Napoli, che vince 1-6 ad Amsterdam contro l’Ajax. Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: DALL’AJAX AL CAMPIONATO – “Una partita non può cambiare la vita. Abbiamo fatto una buona partita, conta sempre la prestazione. In campionato se non avessimo vinto domenica ci saremmo trovati le squadre dietro addosso. È bello vivere queste partite ma appena finisce si rientra e si pensa a quella successiva perché se non fai 3 punti domenica ci sono altre squadre che vanno fortissimo. La Cremonese è tirata a lucido perché sa contro chi gioca, per noi sarà una partita difficile perché abbiamo fatto fatica e dovremo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 23:46:00 Arrivano conferme: Un successo enorme del, che vince 1-6 ad Amsterdam contro l’Ajax. Luciano, allenatore degli azzurri, al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: DALL’AJAX AL CAMPIONATO – “Unanon puòre la. Abbiamo fatto una buona, conta sempre la prestazione. In campionato se non avessimo vinto domenica ci saremmoti le squadre dietro addosso. È bello vivere queste partite ma appena finisce si rientra e si pensa a quella successiva perché se non fai 3 punti domenica ci sono altre squadre che vanno fortissimo. La Cremonese è tirata a lucido perché sa contro chi gioca, per noi sarà unadifficile perché abbiamo fatto fatica e dovremo ...

