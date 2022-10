Migranti: recuperato al largo Siria corpo bimbo palestinese (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il corpo di un bambino palestinese di otto anni è stato recuperato nelle ultime ore a largo delle coste Siriane e consegnato dalle autorità sanitarie Siriane a quelle del Libano, da cui proviene la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ildi un bambinodi otto anni è statonelle ultime ore adelle costene e consegnato dalle autorità sanitariene a quelle del Libano, da cui proviene la ...

Migranti: recuperato al largo Siria corpo bimbo palestinese Il corpo di un bambino palestinese di otto anni è stato recuperato nelle ultime ore a largo delle coste siriane e consegnato dalle autorità sanitarie siriane a quelle del Libano, da cui proviene la famiglia.