Inter-Barcellona | Inzaghi risponde alle critiche!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mister Simoneal termine di una grande gara fa i complimenti ai suoi per quella che definisce una serata importante, una vittoria importantissima e che dà morale. Ma soprattutto scaccia via la negatività che si era accumulata negli ultimi giorni e, le voci di un suo possibile esonero. Novantanove minuti di grinta e di cuore, al termine il tecnico ha dichiarato: “Ieri ho detto che si trattava di una grandissima occasione contro una delle squadre più forti. Abbiamo fatto la partita che andava fatta, determinata e aggressiva. Una serata che aspettavamo da tanto tempo, non abbiamo fatto nulla ma siamo contenti specie per i tifosi. Una serata importante che rimarrà“.Champions “Penso sia l’inizio, vedendo il Barça dal vivo è ancora più forte. E’ stata una bella vittoria, studiata” ...