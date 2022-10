Gf Vip, nuova squalifica in arrivo per una bestemmia? A rischiare è Charlie Gnocchi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sui social si vocifera che Charlie Gnocchi al GF Vip abbia pronunciato una bestemmia. Sarebbe accaduto di giorno e in presenza di altri concorrenti, ma l’audio non è così limpido da poter accertare che si sia trattato proprio di una frase blasfema. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Charlie Gnocchi lo dice su Elenoire Ferruzzi: peggiora le cose? “Charlie Gnocchi bestemmia. Tutto ciò è inaccettabile!” ha twittato un utente, condividendo il video in cui si vedono alcuni vip seduti a tavola intenti a fare la lista della spesa, tra cui proprio Charlie Gnocchi, che pronuncerebbe una bestemmia tra i denti. “Sono sinceramente offesa dalla presunta bestemmia di Charlie Gnocchi essendo una religiosa praticante, e se nel caso avesse detto “po**o ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sui social si vocifera cheGnocchi al GF Vip abbia pronunciato una. Sarebbe accaduto di giorno e in presenza di altri concorrenti, ma l’audio non è così limpido da poter accertare che si sia trattato proprio di una frase blasfema. LEGGI ANCHE: — GF Vip,Gnocchi lo dice su Elenoire Ferruzzi: peggiora le cose? “Gnocchi. Tutto ciò è inaccettabile!” ha twittato un utente, condividendo il video in cui si vedono alcuni vip seduti a tavola intenti a fare la lista della spesa, tra cui proprioGnocchi, che pronuncerebbe unatra i denti. “Sono sinceramente offesa dalla presuntadiGnocchi essendo una religiosa praticante, e se nel caso avesse detto “po**o ...

