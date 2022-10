Formula 1 | spie e sospetti | Toto Wolff si è davvero tradito?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La clamorosa notizia di un presunto sforamento del budget cap 2021 da parte di Red Bull e Aston Martin arrivata all’inizio del weekend del GP di Singapore della1 2022 ha fatto esplodere l’intero paddock. Per sapere sei team di Milton Keynes e di Silverstone hanno commesso un’irregolarità e se questi saranno passibili delle sanzioni previste dal regolamento bisognerà attendere mercoledì 5 ottobre dopo che il Cost Cap Administration della Federazione ha rimandato di cinque giorni la comunicazione ufficiale inizialmente prevista per lo scorso 30 settembre. Siamo davanti a una nuova storia diall’interno della1? FIA etra gli accusati: altra storia diin1? (Credit foto – F1)Quello che è stato ...

Corriere della Sera

... un riferimento allaattribuita a Palmiro Togliatti sul rapporto tra il PCI e il partito ... Ecco allora che l'operazione passò alledell'MI6 . Il capo del bureau svizzero, Terry O'Bryan - ...È la solitadi assistenza "circolare" che permette ad alcuni Paesi di ottenere materiale ... Kiev è alle prese con la "Babele" degli aiuti 19 luglio - Zelensky a caccia die traditori: ... F1, pagelle Gp Singapore: Perez da 9, la Fia merita 0, ma la spia del budget cap Red Bull vale 10 Perez prende 9 e non 10 perché ha violato due volte le regole, Verstappen 5 (come il team) perché pasticcia troppo, male anche Hamilton, grande Alonso (7,5) frenato dalla Alpine ...Clamoroso ultimo giro nelle qualifiche a Singapore: Verstappen rientra ai box pochi metri prima di tagliare il traguardo. Era in lotta per la pole position, partirà ottavo ...