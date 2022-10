Fia rinvia decisioni al 10 ottobre sul budget cap

Sport Mediaset

Lo rende noto la stessain comunicato, sottolineando che fino ad allora non fornirà ulteriori informazioni sulla vicenda, lamentando al contempo le "speculazioni e congetture significative e ...AGGIORNAMENTO ORE 20. E' arrivata la conferma ufficiale dalla: Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Singapore . Per il messicano solo 5 secondi di penalità ...primo match point mondiale e... F1, la Fia rinvia al 10 ottobre le conclusioni sul budget cap della Red Bull - Sportmediaset La comunicazione ufficiale era stata prevista dalla FIA per la data di oggi eppure, nessun comunicato. Tutto rinviato al 10 ottobre. Il lunedì che seguirà il GP del Giappone sarà dunque il giorno in ...Non c’è stato il “giorno del giudizio”: la FIA era attesa oggi con la risoluzione delle sue ... in cui spiega il motivi del rinvio: “L’analisi dei resoconti finanziari è un processo lungo e complicato ...