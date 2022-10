F1, Red Bull avrebbe compiuto una violazione del Budget Cap di un milione di sterline (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Presto ne sapremo di più. Sono tante le voci e le speculazioni in merito alla presunta violazione da parte della Red Bull del Budget Cap nel Mondiale 2021 di F1. Una situazione emersa nel corso del weekend del GP di Singapore che diverse polemiche ha alimentato per le ripercussioni dal punto di vista sportivo. La scuderia di Milton Keynes è dunque finita nell’occhio del ciclone, considerando che le indiscrezioni parlavano di uno sforamento di quasi 10 milioni di dollari rispetto al tetto di spesa imposto dalla FIA. Nelle ultime ore, come riportato dal Daily Mail, la violazione della squadra anglo-austriaca sarebbe però “solo” di un milione di sterline circa. Se ciò fosse confermato, potrebbe tradursi in una multa “semplice” per Red Bull, senza alcuna rilevante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Presto ne sapremo di più. Sono tante le voci e le speculazioni in merito alla presuntada parte della ReddelCap nel Mondiale 2021 di F1. Una situazione emersa nel corso del weekend del GP di Singapore che diverse polemiche ha alimentato per le ripercussioni dal punto di vista sportivo. La scuderia di Milton Keynes è dunque finita nell’occhio del ciclone, considerando che le indiscrezioni parlavano di uno sforamento di quasi 10 milioni di dollari rispetto al tetto di spesa imposto dalla FIA. Nelle ultime ore, come riportato dal Daily Mail, ladella squadra anglo-austriaca sarebbe però “solo” di undicirca. Se ciò fosse confermato, potrebbe tradursi in una multa “semplice” per Red, senza alcuna rilevante ...

OA_Sport : #F1 Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sullo sforamento del Budget Cap di Red Bull: si parla di una violazione… - cerwood_ : non sono psicologicamente pronta per la minchiata che dirà la fia sul budged cup della red bull - spanina_ : NEWS DELL’ULTIMA ORA SUL #BudgetCap della Red Bull. #FIA #F1 #Formula1 Ecco il vero colpevole: - _rik46 : @MattiaBufis1 Mi sembra abbastanza chiaro che la Red Bull abbia sforato (non so di quanto questo si) e si intuisce… - carlo55ainz_ : RT @MicheleMassa20: Secondo voi domani la Fia fa la carezza alla Red Bull con la mano destra o con la sinistra? -