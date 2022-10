Borsa: Europa parte debole dopo il rally, Francoforte - 0,47% (Di mercoledì 5 ottobre 2022) partenza debole sui listini europei dopo due sedute in rally. Parigi cede lo 0,56% e Francoforte lo 0,47% mentre Londra alle prime battute cede lo 0,6%. . 5 ottobre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022)nzasui listini europeidue sedute in. Parigi cede lo 0,56% elo 0,47% mentre Londra alle prime battute cede lo 0,6%. . 5 ottobre 2022

