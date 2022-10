Bollette, per il gas il conto verso i 3mila euro: «Senza la Russia via ai razionamenti» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per la bolletta del gas si profila una stangata da 3mila euro l’anno. E mentre il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sostiene che con l’ok al price cap si aspetta un calo delle tariffe entro tre mesi, c’è chi dice no. E sostiene che gli stoccaggi non basteranno. Per questo è necessario approntare da subito un piano di razionamenti. Per tutelare gli ospedali e le residenze per anziani. E che andrà a colpire soprattutto il Nord, se è vero che la Lombardia consuma cinque volte il metano della Sicilia o del Lazio. E che la regione, insieme a Emilia-Romagna e Veneto, utilizzano più della metà del gas naturale che viene distribuito in tutta Italia. Intanto i sindaci chiedono al governo un miliardo di euro per pagare le loro Bollette dell’energia. Altrimenti «rischiamo di dover fermare i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per la bolletta del gas si profila una stangata dal’anno. E mentre il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sostiene che con l’ok al price cap si aspetta un calo delle tariffe entro tre mesi, c’è chi dice no. E sostiene che gli stoccaggi non basteranno. Per questo è necessario approntare da subito un piano di. Per tutelare gli ospedali e le residenze per anziani. E che andrà a colpire soprattutto il Nord, se è vero che la Lombardia consuma cinque volte il metano della Sicilia o del Lazio. E che la regione, insieme a Emilia-Romagna e Veneto, utilizzano più della metà del gas naturale che viene distribuito in tutta Italia. Intanto i sindaci chiedono al governo un miliardo diper pagare le lorodell’energia. Altrimenti «rischiamo di dover fermare i ...

