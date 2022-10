“Altri provvedimenti in arrivo” | GF Vip non è finita | Il video indigna tutti VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Continua la scia di vergogna sul caso Bellavia. GF Vip di nuovo sotto accusa e ora è a rischio un altro vippone. Salotto GF Vip Specialmag 04 10 22 (Twitter screenshot)C’è ancora qualcosa in sospeso nella casa del GF Vip. Che cosa deve ancora succedere? La diretta di lunedì sera è stata complicatissima ma Alfonso Signorini se l’è cavata egregiamente. Gli spettatori temevano che i vipponi l’avrebbero passata liscia e così non è stato. L’atmosfera è stata pesantissima per due ore, nonostante qualcuno abbia tentato di distogliere l’attenzione sul caso Bellavia. Non sono infatti piaciuti gli interventi di Sara Manfuso, troppo impegnata a difendersi dalle accuse personali di Sonia Bruganelli. Tuttavia, Signorini è andato avanti per la sua strada, ha squalificato la Lamborghini e ha aperto un televoto flash, decretando l’eliminazione immediata di Giovanni Ciacci. Il pubblico però è rimasto ...