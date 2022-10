Vittoria e record, il Bayern Monaco saluta il Viktoria (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Bayern Monaco vince ancora in Champions League ed effettua il record della striscia più lunga senza mai perdere Il Bayern Monaco vince ancora in Champions League ed effettua il record della striscia più lunga senza mai perdere ai gironi. I bavaresi hanno vinto surclassando i cechi del Viktoria Plzen con un netto 5-0. Decisivo l’attacco dei tedeschi visto le reti di Mané, Sané, Choupo Moting e Gnabry. L’ultimo ko in Champions nella fase a gironi è dato 2017 contro il Psg di Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilvince ancora in Champions League ed effettua ildella striscia più lunga senza mai perdere Ilvince ancora in Champions League ed effettua ildella striscia più lunga senza mai perdere ai gironi. I bavaresi hanno vinto surclassando i cechi delPlzen con un netto 5-0. Decisivo l’attacco dei tedeschi visto le reti di Mané, Sané, Choupo Moting e Gnabry. L’ultimo ko in Champions nella fase a gironi è dato 2017 contro il Psg di Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

