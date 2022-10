Silk-Faw - Il 10 ottobre nuovo incontro in Regione (Di martedì 4 ottobre 2022) La prossima settimana si terrà un nuovo incontro tra i vertici della Silk-Faw e le istituzioni locali, a partire dall'assessore allo Sviluppo economico dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. La riunione, a cui parteciperanno anche rappresentanti del Comune di Reggio Emilia, si terrà lunedì 10 ottobre presso gli uffici dell'assessorato e sarà in parte virtuale per consentire il collegamento in remoto di manager e altre parti interessate, come i delegati della componente cinese della joint venture promotrice del progetto per la realizzazione di una fabbrica automobilistica alle porte della città del Tricolore. L'incontro sarà incentrato sui propositi dell'azienda e, soprattutto, sulle possibilità di una effettiva concretizzazione di quello che per ora rimane solo un progetto sulla carta. Bisognerà ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 ottobre 2022) La prossima settimana si terrà untra i vertici della-Faw e le istituzioni locali, a partire dall'assessore allo Sviluppo economico dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. La riunione, a cui parteciperanno anche rappresentanti del Comune di Reggio Emilia, si terrà lunedì 10presso gli uffici dell'assessorato e sarà in parte virtuale per consentire il collegamento in remoto di manager e altre parti interessate, come i delegati della componente cinese della joint venture promotrice del progetto per la realizzazione di una fabbrica automobilistica alle porte della città del Tricolore. L'sarà incentrato sui propositi dell'azienda e, soprattutto, sulle possibilità di una effettiva concretizzazione di quello che per ora rimane solo un progetto sulla carta. Bisognerà ...

CatelliCatell5 : ???????????????Silk-Faw Reggio Emilia, l’area di Gavassa torna in vendita - Stefano_Lupus : RT @24emilia: Silk Faw a Villa Gavassa: sparite le bandiere, ora l’area potrebbe essere venduta ad altri | 24Emilia - 24emilia : Silk Faw a Villa Gavassa: sparite le bandiere, ora l’area potrebbe essere venduta ad altri | 24Emilia - GiovanniBussett : Assurdo: Silk-Faw Reggio Emilia, l’area di Gavassa torna in vendita - loscornetteros : #SilkFaw, l'annunciata fabbrica di auto elettriche di lusso in quel di ReggioEmilia (€1 miliardo d'investimento x 1… -