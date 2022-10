(Di martedì 4 ottobre 2022) Era un dentro o fuori per il: tre punti contro looppure addio alla qualificazione. Ed i francesi non hanno tradito le attese: 4 - 1 in, riaperte le chances per il treno ...

Ed i francesi non hanno tradito le attese: 4 - 1 in rimonta, riaperte le chances per il treno ottavi grazie alle reti di Sanchez, Harit, Balerdi e Mbemba. Guarda la UEFA Champions League con 121 partite in esclusiva su Amazon Prime Video. Sanchez lancia il Marsiglia: 4-1 in rimonta allo Sporting Lisbona. Era un dentro o fuori per il Marsiglia: tre punti contro lo Sporting oppure addio alla qualificazione. Ed i francesi non hanno tradito le attese: 3-1 in rimonta, riaperte le chances per il treno ottavi. Le formazioni ufficiali di Marsiglia e Sporting Lisbona per la 3a giornata di Champions: Tudor schiera Sanchez mentre Amorim lancia Edwards.