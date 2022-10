riccardolavelli : @GrilloneGianlu1 @matteosalvinimi Dispiace vedere il profilo di una persona apparentemente intelligente che sventol… -

Tiscali Notizie

Ma appunto governo "politico", perchè quelli tecnici "li abbiamo già fatti", dice Giancarlo Giorgetti, e quella stagione "va chiusa", ribadisce. Tanto più che la Lega, rivendica il suo ...Lo sconto di Stato Lo Stato, quanto ci metterà lo Stato in soldi pubblici per limare l'aumento della bolletta, per farla grassa sì ma obesa no I trenta miliardi chenon solo come ... Salvini sventola bandiere Lega: Viminale, flat tax.E chiede Senato Milano, 4 ott. (askanews) - Una lista di ministeri, una lista di priorità, e la presidenza del Senato. Senza concedere niente alle pressioni ...Oggi il Consiglio federale della Lega a Roma per discutere della formazione del governo. Ma la tensione resta alta ...