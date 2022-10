Raspadori orgoglioso | “Grande lavoro di gruppo | vi svelo il gol più bello”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Napoli stellare quello visto questa sera contro l‘Ajax. 6 gol frutto di un gioco spumeggiante e votato esclusivamente all’attacco, con gli uomini di Spalletti che consolidano il primo posto nel girone e ora vedono sempre più vicino non solo la qualificazione agli ottavi, ma il passaggio del turno da primi. Serata ancor più storica perchè nessuno mai aveva fatto 6 gol in casa dei Lancieri nelle coppe europee, a dimostrazione di una superiorità schiacciante. Tutti i giocatori schierati hanno mostrato una sicurezza incredibile, con Anguissa e Lobotka veri padroni del centrocampo e soprattutto con Giacomoche si è preso la scena non facendo rimpiangere Osimhen.Napoli AjaxQueste le sue parole nel post-partita, intervistato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini: “Si fa fatica a sognare una doppietta in Champions, ...

...folla impazzita come nel caso dio Ndombele . Si è messo i guantoni e ha iniziato a caricare a palla Meret dal primo minuto di Napoli. ' Il mio principale difetto Sono testardo,...Mancini ha avuto il merito di non guardare in faccia nessuno premiando la passione di un gruppo in crescita,di indossare la maglia azzurra. Giacomo, 22 anni, autore con un ... Ajax-Napoli, L'ad neroverde è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul suo ex giocatore, che prosegue il suo momento magico iniziato col Napoli (contro lo Spezia) e proseguito in Nazionale ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Rossi, CT dell’Ungheria. Queste le sue dichiarazioni: “C’è tantissima soddisfazione per il risultato ottenuto c ...