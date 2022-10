Meloni sente Zelensky. L’asse Roma-Kiev non si spezza (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Lo comunica in una nota Fratelli d’Italia. È il primo leader a telefonata alla presidente del Consiglio in pectore. Nel corso della conversazione, il presidente ucraino si è congratulato con la leader di Fratelli d’Italia per la vittoria alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo governo italiano. Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell’Italia anche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir presieduto da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia, e ha formulato l’auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev. Meloni, da parte sua, ha ringraziato Zelensky per le ... Leggi su formiche (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr. Lo comunica in una nota Fratelli d’Italia. È il primo leader a telefonata alla presidente del Consiglio in pectore. Nel corso della conversazione, il presidente ucraino si è congratulato con la leader di Fratelli d’Italia per la vittoria alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo governo italiano.ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell’Italia anche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir presieduto da Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia, e ha formulato l’auspicio chepossa recarsi quanto prima a, da parte sua, ha ringraziatoper le ...

