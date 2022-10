Inter | Inzaghi | 'Non sento le critiche Bellissima serata | ma non abbiamo fatto nulla Onana-Handanovic'

SimoneTogna : Un Simone #inzaghi particolarmente carico sta dirigendo l’allenamento. #inter - MCriscitiello : Inter, Inzaghi colpevole? Zhang e Marotta di più. Troppi equivoci ed errori. Da Dybala al rinnovo di Handanovic al… - FcInterNewsit : GdS - Dybala e l'Inter: c'era anche l'ok di Zhang. A frenare tutto fu Inzaghi, che difese e blindò Correa - internewsit : Inzaghi: «La vittoria col Barcellona rimarrà! Gol annullato? Giusto» - - passione_inter : ?? INZAGHI NEL POST PARTITA 'Le critiche? Chiaramente stasera diranno che le scelte son state tutte azzeccate, ave… -

Lautaro c'è, in porta Onana, le scelte di: "Col Barcellona gioca Onana. Dybala lasciato alla Roma Scelta fatta col club", il dubbio tra i pali: cresce il partito a ...PerLa posizione diultimamente è stata spesso in discussione. Questa vittoria è anche per lui "Noi siamo sempre con il mister, anche lui aveva bisogno di una mano. Stasera era ...Abbiamo sofferto insieme e siamo stati bene in campo, vincendo una partita importante”. Inzaghi fatica a tenere a freno l’entusiasmo per l’1-0 inflitto al Barcellona che aumenta le chance di ...Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League. Le sue dichiarazioni: «Ieri avevo detto che per noi stasera sarebbe stata una ...