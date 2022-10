Inter-Barcellona, gol fantastico di Calhanoglu: San Siro impazzisce, 1-0 (VIDEO) (Di martedì 4 ottobre 2022) L’Inter è in vantaggio. Nel match contro il Barcellona, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 grazie ad una vera e propria perla di Hakan Calhanoglu che con il destro trova l’angolino basso e batte Ter Stegen. San Siro è in delirio, ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 grazie ad una vera e propria perla di Hakanche con il destro trova l’angolino basso e batte Ter Stegen. Sanè in delirio, ecco ildel gol. SportFace.

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Inter-Barcellona, l'ora di Inzaghi ?? Ferrieri Caputi: 'Arbitr… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, gli aggiornamenti sulla probabile formazione per la sfida contro il @FCBarcelona - AndreFerra84 : Il Barcellona del primo tempo è stato uno scherzo dai, tic toc sterile,palla a Dembele che non ne ha azzeccata una… - asiiiaaaaaa : possesso palla inter :30% Barcellona :70% questi con Lewandowski Raphinha Dembele e Pedri non riescono a creare un… -