Corriere dello Sport

In occasione del gol dell'1 - 1 è stato però Luciano Spalletti a prendersi le luci della ribalta facendo scatenare i tifosi: ai più attenti non sono sfuggiti i suoiin panchina ...... e sulla potenza di pochi, e centellinati,. La sua interpretazione si fa ombra ambigua, ... Livellando un campo minato di innestie angoscianti, che suggeriscono e disorientano il ... I gesti misteriosi di Spalletti dopo il pari di Raspadori in Ajax-Napoli In occasione del gol dell'1-1 è stato però Luciano Spalletti a prendersi le luci della ribalta facendo scatenare i tifosi: ai più attenti non sono sfuggiti i suoi misteriosi gesti in panchina rivolti ...One Piece dopo la fine dell'arco di Wano ha vissuto un periodo di pausa che ha permesso a Eiichiro Oda di organizzare l'ultimo arco narrativo. Nel corso ...