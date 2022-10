Higuain idolo o traditore? Beccantini: Ecco come stanno realmente le cose (Di martedì 4 ottobre 2022) Higuain idolo o traditore di Napoli? Roberto Beccantini risponde alla domanda citando Sarri e il trasferimento alla Juventus. Lo storico giornalista sportivo italiano Roberto Beccantini commenta l’addio al calcio di Higuain, sviscerando per bene la sua carriera passando dal “tradimento” a Napoli, allo scudetto con la Juventus. “La carriera è una somma di attimi. Gonzalo Higuain lo sa bene. Gliene sono mancati pochi, per essere un fuoriclasse. Ne ha sfruttati abbastanza per finire tra i ricordi dei grandi: o comunque, fra i grandi ricordi. Si era «ricoverato» nella clinica del campionato nordamericano, presso l’Inter di Mi-ami. Il 10 dicembre ne compirà 35. Ha deciso: lascia. Francese per caso (nacque a Brest), argentino per scelta, bisnonno basco, mamma pittrice di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022)di Napoli? Robertorisponde alla domanda citando Sarri e il trasferimento alla Juventus. Lo storico giornalista sportivo italiano Robertocommenta l’addio al calcio di, sviscerando per bene la sua carriera passando dal “tradimento” a Napoli, allo scudetto con la Juventus. “La carriera è una somma di attimi. Gonzalolo sa bene. Gliene sono mancati pochi, per essere un fuoriclasse. Ne ha sfruttati abbastanza per finire tra i ricordi dei grandi: o comunque, fra i grandi ricordi. Si era «ricoverato» nella clinica del campionato nordamericano, presso l’Inter di Mi-ami. Il 10 dicembre ne compirà 35. Ha deciso: lascia. Francese per caso (nacque a Brest), argentino per scelta, bisnonno basco, mamma pittrice di ...

infoitsport : Higuain idolo o traditore? Beccantini: Ecco come stanno realmente le cose - maxluzzi : RT @JCTweet_: Caro @G_Higuain, il 27 luglio 2016 ti ho accolto come un idolo e ora che hai annunciato il tuo ritiro, mi lasci con la morte… - napolipiucom : Beccantini: 'Higuain ha dato il meglio con Sarri a Napoli: fu idolo e poi traditore' #CalcioNapoli #higuain #Sarri… - gengi_s : @francescobonfi_ @loriwastaken Io ho giustificato solo il trasferimento. Ibra nella squadra più forte del mondo pro… - mschiavone75 : Sapere che un calciatore, anzi un uomo come #Higuain saluti il calcio penso rattristi tutti i tifosi del mondo. Un… -