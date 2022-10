Elon Musk | il mio obiettivo? Robot per tutti a 20mila euro

PulcinoRossoner : RT @assurdistan: Elon Musk voleva andare in trend e a forza di vaffanculo c'è riuscito. Contento lui. - meltingmax : @_the_lobster_ 8.000 like, poi. Una follia continua. Ho raccontato a mia madre dell'ugandese che vuole sposare la M… - verro23 : @AngeloCiocca @Pontifex_it @elonmusk Comunque tu non sei reale, dal papa ad Elon musk quello che lanciava le scarpe fahshsh - mixc7 : RT @ChanceGardiner: Dopo la reazione violenta degli ucraini alla proposta di pace di Elon Musk, si meritano una guerra infinita con la Russ… - judytono3 : RT @ChanceGardiner: Dopo la reazione violenta degli ucraini alla proposta di pace di Elon Musk, si meritano una guerra infinita con la Russ… -

MOSCA - "Il fatto di per sé è molto positivo". Così il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov , ha commentato durante una conferenza stampa il "piano di pace" proposto dal miliardario Usa, che ha suggerito a Kiev di cedere la Crimea e di tenere un nuovo referendum nel Donbass sotto la supervisione dell'Onu . Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi ...non perde occasione di infilarsi in polemiche su Twitter . Ieri il miliardario statunitense ha lanciato un sondaggio ai suoi oltre cento milioni di follower, chiedendo di votare a favore o ...Elon Musk ha presentato Optimus 1, prototipo di un robot umanoide avanzato che il fondatore di Tesla immagina prodotto in serie e a milioni nel futuro. Il prezzo per ora è alto ma l'obiettivo di Musk ...MOSCA - "Il fatto di per sé è molto positivo". Così il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha commentato durante una conferenza stampa il "piano di pace" proposto dal miliardario Usa Elon Musk, ...