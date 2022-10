Donna, nel cuore della crisi. La riflessione di Elvira Frojo (Di martedì 4 ottobre 2022) Inizio d’autunno. Cosa ci attende? “Non sappiamo che cosa ci sta accadendo ed è precisamente questo che ci sta accadendo”, ha ammonito il filosofo ultracentenario Edgar Morin nel suo ultimo pamphlet (“Svegliamoci!”) citando José Ortega y Gasset, portavoce, nel 1914, di una generazione di intellettuali impegnata nella riforma culturale, morale e politica spagnola e, poi, oppositore del regime franchista. Sarà l’autunno più freddo. Non solo per le restrizioni energetiche che non riscalderanno case e uffici come nel passato ma per l’assenza di calore e di fiducia in un futuro che appare sempre più difficile. È la sfida che attende anche il nuovo governo. Giungere al cuore di una crisi globale. Le donne possono essere la speranza. Sanno ascoltare, sanno comprendere al di là delle parole. E decidere con la determinazione della passione e ... Leggi su formiche (Di martedì 4 ottobre 2022) Inizio d’autunno. Cosa ci attende? “Non sappiamo che cosa ci sta accadendo ed è precisamente questo che ci sta accadendo”, ha ammonito il filosofo ultracentenario Edgar Morin nel suo ultimo pamphlet (“Svegliamoci!”) citando José Ortega y Gasset, portavoce, nel 1914, di una generazione di intellettuali impegnata nella riforma culturale, morale e politica spagnola e, poi, oppositore del regime franchista. Sarà l’autunno più freddo. Non solo per le restrizioni energetiche che non riscalderanno case e uffici come nel passato ma per l’assenza di calore e di fiducia in un futuro che appare sempre più difficile. È la sfida che attende anche il nuovo governo. Giungere aldi unaglobale. Le donne possono essere la speranza. Sanno ascoltare, sanno comprendere al di là delle parole. E decidere con la determinazionepassione e ...

Agenzia_Ansa : Domenica Ferrieri Caputi prima arbitro donna in Serie A . Lo storico esordio nel massimo campionato in Sassuolo-Sal… - Link4Universe : Dai denti di una donna vissuta nel '300 in Kyrgystan e morta di peste bubbonica, un gruppo di ricercatori è riuscit… - MickPuzone : RT @JamesLucasIT: Una donna taglia la sua torta di compleanno. L’Iran nel 1973, 5 anni prima della rivoluzione islamica. - GustavoSetti7 : RT @JamesLucasIT: Una donna taglia la sua torta di compleanno. L’Iran nel 1973, 5 anni prima della rivoluzione islamica. - dariaeffi : RT @JamesLucasIT: Una donna taglia la sua torta di compleanno. L’Iran nel 1973, 5 anni prima della rivoluzione islamica. -