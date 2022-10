Chelsea-Milan, Potter: “Affrontiamo una grande squadra. Koulibaly si allena bene, arriverà il suo momento” (Di martedì 4 ottobre 2022) Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Chelsea e Milan in programma domani a Stamford Bridge. “Affrontiamo una grande squadra. Abbiamo tante aspettative, sarà una sfida interessante e vogliamo fare risultato. Dovremo provare a fare punti, è importante vincere in casa. Bisognerà cercare di essere al nostro massimo livello e spero ci sarà una grande atmosfera allo stadio”. Sulle condizioni dei suoi: “Mendy si sta allenando e verrà convocato. Aubameyang deve mettere minuti nelle gambe, in questo momento per lui la cosa migliore è giocare e mettersi alle spalle quanto successo in estate. Secondo me ci stiamo riuscendo, è professionale e felice coi compagni. Koulibaly si sta ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Grahamè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida train programma domani a Stamford Bridge. “una. Abbiamo tante aspettative, sarà una sfida interessante e vogliamo fare risultato. Dovremo provare a fare punti, è importante vincere in casa. Bisognerà cercare di essere al nostro massimo livello e spero ci sarà unaatmosfera allo stadio”. Sulle condizioni dei suoi: “Mendy si stando e verrà convocato. Aubameyang deve mettere minuti nelle gambe, in questoper lui la cosa migliore è giocare e mettersi alle spalle quanto successo in estate. Secondo me ci stiamo riuscendo, è professionale e felice coi compagni.si sta ...

