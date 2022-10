Black Panther | Wakanda Forever | disponibile il trailer ufficiale – VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di martedì 4 ottobre 2022) L’attesa per il nuovodiè ufficialmente finita. Il prossimo blockbuster del MCU, in uscita a novembre, mostra i muscoli in unmozzafiato., ecco il– 41022 www.computermagazine.itManca ormai poco più di un mese all’uscita nei cinema di, sequel del primouscito nel 2018 con protagonista l’indimenticabile Chadwick Boseman, scomparso prematuramente all’età di 43 anni. A dirigere la nuova pellicola sarà Ryan Coogler, mentre alla produzione ci sarà l’indiscusso Kevin Feige, in ...